Фонсека снялся с Next Gen ATP Finals — 2025

Фонсека снялся с Next Gen ATP Finals — 2025
24-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека снялся в розыгрыша Next Gen ATP Finals – 2025, который пройдёт с 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия).

«Жоао Фонсека снялся с Next Gen ATP Finals – 2025. Теннисист продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в конце сезона 2025 года. Мы желаем Жоао всего наилучшего в его восстановлении и подготовке к сезону ATP-тура 2026 года», – сообщила пресс-служба турнира в своём аккаунте в социальной сети Х.

19-летний Жоао Фонсека завоевал два титула в сезоне-2025, одержав победы на турнирах в Базеле (Швейцария) и Буэнос-Айресе (Аргентина).

