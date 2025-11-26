Скидки
Циципас: если я кому-то буду нужен, скажите им, что я в авиарежиме

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас попросил поклонников не тревожить его, пока игрок проводит межсезонье.

«Если я кому-то буду нужен, скажите им, что я в авиарежиме», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 Стефанос Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В октябре грек сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн. В ноябре Циципас по совету врача снялся с домашнего турнира ATP-250 в Афинах.

