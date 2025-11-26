Скидки
Лоис Буассон рассказала, как проходит её восстановление после травмы

Лоис Буассон рассказала, как проходит её восстановление после травмы
46-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон рассказала о восстановлении после повреждения, полученного во время серии турниров в Азии.

«Я хорошо восстановилась после этой травмы в Азии. Сначала взяла несколько дней отдыха. Затем начала предсезонную подготовку. И сейчас мне просто пришлось сделать небольшую инъекцию в колено, чтобы убрать небольшие боли, но всё идет очень хорошо. В норме продолжу предсезонную подготовку с начала следующей недели в Барселоне. С нетерпением жду 2026 года, это очевидно! Продолжим хорошо готовиться, хорошо начать сезон. У нас остался месяц здесь, а потом мы приступаем», — сказала Буассон в интервью Tennis Actu.

В текущем сезоне Буассон сенсационно дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв по пути таких именитых теннисисток, как американка Джессика Пегула и россиянка Мирра Андреева. Позднее Буассон выиграла свой дебютный титул WTA на турнире в немецком Гамбурге.

