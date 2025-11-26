Лопес: надеюсь увидеть Алькараса и Синнера в Болонье в следующем году

Бывшая 20-я ракетка мира испанский теннисист Фелисьяно Лопес рассказал, что хотел бы увидеть противостояние испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера в рамках матча Кубка Дэвиса – 2026.

«Это соперничество — благословение для тенниса. После эпохи «Большой тройки» и ухода на пенсию Федерера и Надаля появились они. Нам невероятно повезло, что они есть. Это не просто два великих чемпиона: контраст в их стилях игры и характерах делает это противостояние особенным.

Надеюсь увидеть их обоих в Болонье в следующем году. Это был бы великолепный момент, я бы сказал, уникальный, для их соперничества: финал на «Ролан Гаррос» или Открытом чемпионате США не будет тем же самым, что встреча друг с другом в финале Кубка Дэвиса, на одной из их домашних площадок, при поддержке всей публики», – приводит слова Лопеса Gazzetta Dello Sport.