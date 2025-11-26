Скидки
Главная Теннис Новости

Лопес — о текущем формате Кубка Дэвиса: лучшее, что можно сделать для турнира

Бывшая 20-я ракетка мира испанский теннисист Фелисьяно Лопес высказался о возможном изменении формата проведения Кубка Дэвиса, о котором размышляли испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. Ранее теннисисты высказали предложение о проведении турнира раз в два года.

– Алькарас и Синнер хотели бы, чтобы Кубок Дэвиса проходил раз в два года. С этим согласен и президент ATP Гауденци. Что вы на это скажете?
– Испытываю к ним большое уважение, и мы всегда готовы к диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Нам нужны все для успеха, включая ATP. Но считаю, что этот новый формат с матчами дома/в гостях в течение года и Финалом восьми – это лучшее, что можно сделать для Кубка Дэвиса. Больше ничего особенного, чтобы повысить видимость турнира, делать не нужно.

– Может, стоит начислять участникам очки в рейтинг АТР?
– Никогда не был сторонником этой идеи и говорю это не как директор Кубка Дэвиса, а как бывший игрок. Когда это сделали с Кубком АТР, я не соглашался. В командных соревнованиях неправильно давать очки для рейтинга. Когда играешь Кубок Дэвиса, нужно делать это ради удовольствия представлять свою страну, а не за очки или деньги, – приводит слова Лопеса Gazzetta Dello Sport.

