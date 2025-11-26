«Если не нужно бегать — отлично». Надаль — об игре в теннис после завершения карьеры

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, играет ли он в теннис после завершения карьеры.

«Я сыграл 45 минут с Александрой Эалой, меня попросили поиграть, с радостью согласился. Если не нужно бегать — отлично. Через академию всё ещё вовлечён в игру и наблюдаю то, что хочу. Больше не соблюдаю ежедневную рутину, как раньше», – приводит слова Надаля Eurosport Italy.

39-летний Надаль завершил карьеру после поражения сборной Испании в матче с Нидерландами в 1/4 финала в рамках розыгрыша Кубка Дэвиса – 2024. Свой последний матч Надаль провёл с Ботиком ван де Зандсхулпом, уступив со счётом 4:6, 4:6.