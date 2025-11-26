Надаль: больше не ощущаю ежедневную ответственность за то, чтобы выкладываться на максимум

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о завершении профессиональной карьеры, отметив, что вместе с этим закончилась увлекательная часть его жизни.

«Я обрёл спокойствие, в том смысле, что больше не ощущаю ежедневную ответственность за то, чтобы выкладываться на максимум. Иногда игра в неподходящих условиях изматывает тебя как личность, в итоге не испытываешь счастья так, как должен человек вроде меня. Печально, что часть моей жизни, которая была для меня исключительно красивой и волнующей, закончилась. То, что меня действительно увлекало, ушло, – соревнования на самом высоком уровне. Этот адреналин остаётся навсегда. Думаю, его можно заменить многими другими вещами в жизни, которые в чём-то могут быть лучше, но то, что находишь в спорте, трудно найти где-либо ещё», – приводит слова Надаля Eurosport Italy.