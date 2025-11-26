Багдатис рассказал, почему считает Джоковича самым сложным соперником в карьере

Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис рассказал, почему считает серба Новака Джоковича своим самым сложным соперником, с которым встречался за время своей теннисной карьеры.

«Я бы выбрал Новака Джоковича, просто по той причине, что я никогда его не обыгрывал. Но выбирать очень трудно. Говорю это не потому, что теннисисты «Большой тройки» были единственными трудными соперниками — их было очень много. Поколение Энди Маррея, Рафы, Роджера, Новака — конечно, это были четверо, которые доминировали в спорте многие годы, пока я играл. Но за ними шли такие игроки, как Хуан Мартин дель Потро, Стэн Вавринка, Марин Чилич, Давид Феррер, Жо-Вильфрид Цонга, Томаш Бердых. Было так много игроков высокого уровня.

Думаю, каждый раз, когда я играл с Новаком, матчи были довольно плотными. Так это помню. Может, я ошибаюсь, но это то, что осталось в памяти.

Однажды он устроил мне настоящий разгром, это случилось в Индиан-Уэлсе. Был счёт 6:1, 6:2 или 6:1, 6:3. Я ушёл с корта с ощущением, что он просто провёл для меня урок. И такого я никогда не чувствовал ни с кем другим. Никогда не чувствовал такого с Роджером или Рафой, даже когда был моложе и играл с Роджером, у меня всегда было ощущение: «В следующий раз я смогу его обыграть». Всегда. Но с Новаком… У меня не было такого чувства, особенно после того матча», – приводит слова Багдатиса Tennis 365.