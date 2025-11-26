Скидки
«Лучше, чем Зверев». Грег Руседски назвал сильнейшего теннисиста без титула ТБШ

«Лучше, чем Зверев». Грег Руседски назвал сильнейшего теннисиста без титула ТБШ
Бывшая четвёртая ракетка мира финалист US Open — 1997 Грег Руседски назвал лучшего игрока в истории, которому ни разу не удалось выиграть турнир «Большого шлема».

«Марсело Риос — лучший игрок в истории этого спорта, который никогда не выигрывал Большой шлем. Он был первой ракеткой мира. Лучше, чем Зверев? Да, у меня нет никаких сомнений на этот счёт. К сожалению, Марсело не смог иметь достаточно длительную карьеру, которая позволила бы ему завоевать «Большой шлем». Это единственное, что омрачает его послужной список", — сказал Руседски в интервью CLAY Tenis.

Чилийский теннисист Марсело Риос завоевал 18 титулов категории ATP. В 1998 году спортсмен возглавил мировой рейтинг.

