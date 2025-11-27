«Открыт для наставничества». Федерер — о возможной карьере тренера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что в будущем может вернуться в тур в качестве тренера.

«Я сосредоточен на своих детях… Это важный период, прежде чем они покинут дом. Если меня спросят сейчас, я скажу нет. У меня нет времени. И думаю, все это знают, поэтому никто и не спрашивает. Но никогда не говори никогда. Даже Стефан Эдберг не представлял, что проведёт со мной два года в туре. Поэтому я открыт для наставничества. Если у кого-то есть вопросы, с радостью дам совет. И если я буду в Дубае в конце года, какой-нибудь игрок сможет навестить меня», — сказал Федерер в интервью Tages-Anzeiger.

Ранее стало известно, что Роджер Федерер будет включён в международный Зал славы тенниса в 2026 году. Об этом сообщил официальный сайт Зала славы.