«Чемпион, который показывает направление». Музетти — о роли Синнера в своей карьере

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о своём отношении к Яннику Синнеру, подчеркнув, что видит в соотечественнике не соперника, а ориентир.

«Счастлив, что есть Синнер, никогда не скажу, что сожалею об этом. Нет никакого соперничества на данном уровне, как и нет смысла усиливать напряжение, которого в спорте и так хватает. И потом — Янник рядом. Он не враг, который перекрывает мне возможность дышать. Он чемпион, который показывает направление. Он ориентир. Да, Синнер другой: мощнее, стабильнее, надёжнее. Но я не считаю минусом то, что родился в ту же эпоху. Хотел бы я обладать частью его качеств? Конечно, при этом уважая наши различия. Мы идём по разным, параллельным путям. У каждого свои сроки взросления. И у нас обоих всегда было много ожиданий», – приводит слова Музетти La Reppublica.