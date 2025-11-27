Лёнер Тьен второй год подряд выступит на Next Gen ATP Finals

28-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен квалифицировался на Next Gen ATP Finals – 2025, который пройдёт с 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия).

В прошлом сезоне Тьен стал финалистом Next Gen ATP Finals. В матче за титул он проиграл бразильцу Жоао Фонсеке. Ранее Фонсека снялся в розыгрыша Next Gen ATP Finals – 2025. Также на турнире выступит представитель Чехии Якуб Меншик.

Next Gen ATP Finals 2025 — мужской выставочный теннисный турнир для восьми лучших игроков одиночного разряда тура ATP 2025 года в возрасте до 20 лет включительно. Турнир запланирован на декабрь 2025 года на спортивной арене King Abdullah Sports City.