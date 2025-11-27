Синнер стал автором уникального достижения по итогам сезона-2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал автором уникального достижения по итогам сезона, завершив сезон лидером одновременно по числу выигранных геймов на своей подаче и на приёме, сообщает AS.

В 2025 году Синнер провёл 64 матча, выиграв 713 из 775 геймов на своей подаче (92%). На приёме он взял 247 из 757 геймов, что составляет 32,63%.

По эффективности на подаче Синнер опередил сильнейших подающих тура: американца Тейлора Фрица (89,18%), француза Джованни Мпетчи Перрикара (88,97%), серба Новака Джоковича (88,67%) и американца Райлли Опелку (88,50%).

В статистике на приёме итальянец также стал лучшим, обойдя испанца Карлоса Алькараса (31,88%), австралийца Алекса де Минора (28,80%) и аргентинских теннисистов Франсиско Серундоло (28,67%) и Себастьяна Баэса (28,54%).

В сезоне-2025 Янник Синнер одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также турниры в Вене и Пекине.