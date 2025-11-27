Скидки
«Всегда очень душевный». Музетти — об общении с Бубликом про отцовство

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, что обсуждает в АТР-туре отцовство в с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.

– Вы самый молодой отец среди коллег. Кто-нибудь из них проявляет любопытство?
– Они почти ничего не спрашивают, кроме Александра Бублика, которому 28 лет и у которого есть трёхлетний ребёнок. Он всегда очень душевный, мы часто общаемся как отцы. Первый ребёнок был для меня настоящим потрясением и большой неожиданностью. Мы его не планировали, и мне пришлось заново переосмыслить свою жизнь. Я боялся, что не готов к таким переменам. Нужно было строить семью, менять дом, расширяться, принимать новые обязанности. Это было непросто, у меня возникало много сомнений и трудностей. Беременность Вероники я переживал с большим внутренним напряжением — и психологически, и в плане результатов, – приводит слова Музетти La Reppublica.

23-летний Лоренцо Музетти и его девушка Вероника стали родителями в марте 2024 года. Они назвали сына Людовико.

