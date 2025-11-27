Скидки
Веснина назвала имя лучшей российской теннисистки по итогам сезона-2025

Чемпионка трёх парных турниров «Большого шлема» Елена Веснина рассказала, кого считает лучшей российской теннисисткой в 2025 году.

«Мирра Андреева, безусловно. Потому что «Мастерсы» выигрывают единицы. Два «Мастерса» она выиграла, вошла в десятку. И для меня это те победы, которые люди помнят. Большое количество титулов – это здорово. Но когда это небольшие категории, наверное, это ценится не так, как турниры «Большого шлема» и «Мастерсы». И для теннисистов в том числе. Титул есть титул, но когда он имеет определённый вес и ты проходишь по ходу турнира первую, вторую, третью ракетку мира – вот это тот кайф от победы и от того, что ты начала играть на другом уровне.

Любой титул – это круто, но ничего не стоит рядом с турниром «Большого шлема» и «Мастерсом».

Да, на «Шлемах» у Мирры не было того, чего от неё ждали. Но, извините, там в финалах играли бывалые девчонки. Те, кто уже съели пуд соли с грунтом и поломали зубы о свои высокие ожидания. Так что всему своё время», — сказала Елена в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Полная версия интервью с Весниной выйдет на нашем сайте сегодня в 13:00.

