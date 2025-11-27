Скидки
«Счастье дают не только трофеи». Музетти — о роли отцовства в теннисной карьере

«Счастье дают не только трофеи». Музетти — о роли отцовства в теннисной карьере
Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, как отцовство влияло на его игру, отметив, что с появлением ребёнка он вырос как в человеческом, так и в профессиональном плане.

«Негативные оценки болельщиков влияли на мою игру, будто отцовство означает отвернуться от спорта, поставить другие приоритеты, почувствовать себя уже удовлетворённым. Для меня семья очень важна, как и теннис тоже. Родительство очень помогло мне: то, что происходило вне корта, позволило повзрослеть и на нём. Моё развитие как человека шло параллельно с профессиональным. И я не считаю детей препятствием. Доказательство — Людовико, в марте ему исполнится два года, а этот сезон был для меня лучшим: долгим, тяжёлым, но очень прорывным. Счастье дают не только трофеи. Хотя, конечно, спортсмену нужно всё организовать правильно. К счастью, мы можем рассчитывать на помощь бабушек и дедушек. Когда мы вместе едем на турниры, мы с моей партнёршей Вероникой спим в разных комнатах. Для нас, спортсменов, сон необходим, он помогает восстанавливаться. Но также важно быть рядом с семьёй и видеть, как Людовико меня вдохновляет», – приводит слова Музетти La Repubblica.

