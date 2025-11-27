Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Музетти — об отрицательных моментах в теннисе: не всегда выдерживаю, эмоции меня ломают

Музетти — об отрицательных моментах в теннисе: не всегда выдерживаю, эмоции меня ломают
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, какие негативные моменты он может выделить в теннисе, отметив, что на него оказывают большое влияние эмоции во время игры.

– Что вам не нравится в теннисе?
– Эмоциональные бури. Чередование радости и боли. Всё меняется очень быстро: от хорошего — к плохому, ты наверху — и вдруг внизу. Из рая — в ад. Всё интенсивно, сильно, яростно. Ты падаешь в шаге от цели, достаточно одного розыгрыша — и то, что было уже почти твоим, исчезает. И спрашиваешь себя: почему столько боли? Я не всегда выдерживаю, эмоции меня ломают. Впадаю в негативную спираль, ругаю себя, становлюсь собственным пленником, начинаю говорить вслух, из меня вылетают неподобающие комментарии. У меня обострённая чувствительность, которая, возможно, раздражает окружающих, – приводит слова Музетти La Repubblica.

Материалы по теме
«Счастье дают не только трофеи». Музетти — о роли отцовства в теннисной карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android