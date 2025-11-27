Скидки
Тьен положительно оценил опыт сотрудничества с Майклом Чангом

Комментарии

Американский теннисист Лёнер Тьен, завоевавший в текущем году на турнире ATP-250 в Метце свой первый титул, прокомментировал сотрудничество с победителем Открытого чемпионата Франции (1989) и бывшей второй ракеткой мира Майклом Чангом, под руководством которого тренируется с лета 2025 года.

«Когда Майкл пришёл в нашу команду, было великолепно. Невероятно иметь рядом такую легенду, как он. Он не прекращал помогать мне с того момента, как пришёл сюда. Мне нравится видение, которое он привносит, опыт, которым владеет. Я чувствую, как мы с первого момента хорошо сработались, и это позволило нам по-настоящему хорошо работать», – приводит слова Тьена официальный сайт ATP.

Лёнер Тьен завоевал титул на турнире в Метце, обыграв в финале Кэмерона Норри
