Лоренцо Музетти рассказал, с кем из звёзд спорта мечтает познакомиться

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, с кем из звёзд современного спорта хотел бы познакомиться.

— Какого чемпиона вы бы хотели узнать поближе?
— Леброна Джеймса. Ему за 40, но он выходит на площадку с той же мотивацией, что и в первый день. Он умеет держать форму, заботиться о теле, быть личностью и вне баскетбола», — приводит слова Музетти La Repubblica.

Леброн Джеймс выступает за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Он четырежды становился чемпионом лиги, такое же количество раз получал награду самому ценному игроку сезона и включался в символические сборные НБА. Кроме того, Джеймс является лидером лиги по количеству набранных очков за карьеру.

