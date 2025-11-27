Скидки
«Кризис наших 29-леток». Елена Веснина — об итогах сезона для российских теннисистов

Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина ответила, можно ли назвать результаты российских теннисистов в сезоне-2025 кризисом.

«Я бы не назвала это, конечно, кризисом. В какой-то мере да, если придираться к словам… Ты не можешь же с этими фактами спорить. Их нет в десятке? Да. Это говорит о том, что у них не лучшие времена? Да. Но я бы назвала это стечением обстоятельств, когда они столкнулись с невероятным вызовом в виде психологических качелей, когда у тебя что-то не получается и ты не можешь никак поймать эту игру и ощущение того, что ты делаешь правильно. И у них это как раз в этом сезоне было очень видно и явно.

Поэтому я бы не назвала это кризисом. Хотя, знаете, есть кризис трёхлетки у детей. Мы назовём это кризисом наших 29-леток», — рассказала Елена в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Полная версия интервью с Весниной выйдет на нашем сайте сегодня в 13:00.

