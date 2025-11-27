Музетти — о матчах с итальянцами: не страдаю от таких встреч, умею их выдерживать

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, как он воспринимает частые матчи с другими итальянскими теннисистами, отметив, что такие встречи не влияют на взаимоотношения между игроками.

– Итальянский теннис заметно поднялся, теперь нас ждут постоянные дерби с Синнером, Берреттини, Коболли, Сонего. Тяжело ли играть с ними?

– Когда играешь против товарища, с которым, возможно, ещё и играешь в паре — это всегда особенный матч. Вы разделили много моментов, смотрите друг на друга иначе. Поэтому важно сосредоточиться на игре. Но я не страдаю от таких «братских» матчей, умею их выдерживать. Это не означает, что всегда побеждаю, но мы остаёмся друзьями, – приводит слова Музетти La Repubblica.