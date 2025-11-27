«7:5, 6:1 в финале — интересно?» Веснина — о противостоянии Синнера и Алькараса в 2025-м

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина ответила, какие эмоции вызывает противостояние Янника Синнера и Карлоса Алькараса – интерес или скуку.

«У меня только интерес. Я обожаю такие противостояния. Обожаю, когда вижу теннис самого высокого уровня на высоких скоростях и ещё с такой, знаете, перчинкой, что у них есть своё какое-то личное противостояние. И мне это нравится. Тот уровень игры, который они показывают! Посмотрите, когда играет Синнер в финале с Фрицем. 7:5, 6:1 – интересно? По мне, так не очень. Хотя Фриц тоже круто играет, но просто эти ребята стоят на ступеньку выше.

Вот Джоковича мне всегда интересно смотреть. Новак всегда покажет свой максимум против одного из них. И моя теннисная мечта была – увидеть в этом году финал турнира «Большого шлема» между Новаком и Синнером или Алькарасом. Но, видите, не получилось, потому что не дали они ему шанс. Он проходит одного, но не может пройти другого. Всё, у него бензин заканчивается. Поэтому если бы это противостояние ещё разбавил Новак, было бы даже круче.

Но, повторюсь, я получаю огромное удовольствие, смотря финал Алькарас – Синнер, потому что мне как ребёнку, который вырос на противостоянии Сампрас – Агасси, Федерер – Надаль, Джокович – Надаль и так далее, нравится такое противостояние между хедлайнерами сезона. Они знают друг друга и то, как сложно играть с человеком, с которым ты встречался уже 35 тысяч раз. В моём теннисном восприятии, в таких матчах раскрывается всё самое интересное. Открывается такой ящик Пандоры, где ты видишь, у кого в какой момент может произойти сбой. На ровном месте, просто потому что один не выдерживает этого напряжения», — высказалась Елена в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

