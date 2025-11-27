Елена Веснина оценила то, что Мирра Андреева не попала на Итоговый-2025

Чемпионка трёх парных турниров «Большого шлема» Елена Веснина поделилась мнением о завершении сезона-2025 для Мирры Андреевой.

«Мирра совершила невероятный рывок и прогресс. И то, что она сотворила, мало кому под силу. И сейчас важно, конечно, восстановиться, сделать небольшую паузу.

И, может, даже хорошо, что Мирра не попала на этот Итоговый. Это тоже хороший урок, потому что многие дети — а она всё равно ещё ребёнок — понимают свои ошибки только через определённые действия. Вот она заслужила собаку – ей купили собаку. Она понимает, что это её заслуженная собака.

Будем рассуждать как родители с детьми: на Итоговый Мирра где-то не заслужила поехать. А Елена Рыбакина заслужила, совершила этот рывок. Она старше, мудрее, уже прошла больший теннисный путь и смогла себя в конце сезона вытащить и выиграть Итоговый. А Мирра, значит, ещё пока была не так готова. Поэтому это тоже хороший урок для неё, он пойдёт только во благо», — рассказала Елена в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

