Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Веснина оценила то, что Мирра Андреева не попала на Итоговый-2025

Елена Веснина оценила то, что Мирра Андреева не попала на Итоговый-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка трёх парных турниров «Большого шлема» Елена Веснина поделилась мнением о завершении сезона-2025 для Мирры Андреевой.

«Мирра совершила невероятный рывок и прогресс. И то, что она сотворила, мало кому под силу. И сейчас важно, конечно, восстановиться, сделать небольшую паузу.

И, может, даже хорошо, что Мирра не попала на этот Итоговый. Это тоже хороший урок, потому что многие дети — а она всё равно ещё ребёнок — понимают свои ошибки только через определённые действия. Вот она заслужила собаку – ей купили собаку. Она понимает, что это её заслуженная собака.

Будем рассуждать как родители с детьми: на Итоговый Мирра где-то не заслужила поехать. А Елена Рыбакина заслужила, совершила этот рывок. Она старше, мудрее, уже прошла больший теннисный путь и смогла себя в конце сезона вытащить и выиграть Итоговый. А Мирра, значит, ещё пока была не так готова. Поэтому это тоже хороший урок для неё, он пойдёт только во благо», — рассказала Елена в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Полную версию интервью с Весниной читайте на нашем сайте.

Материалы по теме
«Этот год для наших игроков — американские горки». Итоги сезона-2025 с Еленой Весниной
Эксклюзив
«Этот год для наших игроков — американские горки». Итоги сезона-2025 с Еленой Весниной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android