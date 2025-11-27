«Лена успокоилась». Веснина – об успехе Рыбакиной в конце 2025-го и возвращении Вукова

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина объяснила взлёт Елены Рыбакиной в конце этого сезона.

«Несмотря на то, что очень многие скептически относились к её воссоединению со своим тренером, я видела, как работает Стефано Вуков, и слышала те подсказки, которые он ей говорил. Он очень хорошо её знает, очень правильные вещи ей говорит.

Мне кажется, Лена успокоилась, потому что вернулся тот человек, который знает её очень хорошо, знает её слабые и сильные стороны, понимает, как её, скажем так, разбудить. Потому что, мне кажется, Лена иногда за счёт своего немного флегматичного темперамента может как будто уходить в себя и рефлексировать. И Стефано Вуков умеет её своими какими-то методами вернуть в правильное состояние: «Так, ты на корте. Ты побеждаешь, давай, ты машина, ты работаешь».

Просто удивительно было, как Лена здорово и спокойно прошла этот турнир. Как будто это, знаете, какой-то элементарный турнир, где-то тут рядом на «Спартаке». Но она так же и Уимблдон выиграла. Такой у неё темперамент и характер. Поэтому здорово, что Лена смогла себя собрать и вернуться в топ рейтинга WTA», — сказала Елена в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

