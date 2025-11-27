Скидки
Олимпийская чемпионка Елена Веснина подвела итоги сезона-2025 для Андрея Рублёва

Олимпийская чемпионка Елена Веснина подвела итоги сезона-2025 для Андрея Рублёва
Комментарии

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина назвала трудности, с которыми столкнулся Андрей Рублёв в минувшем сезоне.

«Он [Андрей] столкнулся с невероятными эмоциональными качелями, с другой стороной медали популярности, когда ты слишком зациклен на результатах, на теннисе. Андрей — невероятный трудяга, фанатик своего дела, и он отдаётся теннису не на 100%, а на 200%. А в этом сезоне он понял, что есть какая-то другая жизнь. Как говорят, орехи нельзя полностью в одну корзину складывать, быть повёрнутым.

В хорошем смысле слова это здорово, это помогло ему стать тем Андреем, которого мы знаем и любим. Но ты растёшь, взрослеешь, у тебя меняются приоритеты. И для того, чтобы двигаться дальше, тебе нужно учиться договариваться с самим собой, узнавать себя. И, мне кажется, Андрей себя начинает сейчас узнавать и принимать. И взрослеть. Я бы назвала этот год взрослением Андрея Рублёва», — высказалась Елена в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Полную версию интервью с Весниной читайте на нашем сайте.

