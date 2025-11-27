Фонсека рассказал, как участие в Кубке Лэйвера изменило его отношение к игрокам в туре

24-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, как участие в Кубке Лэйвера – 2025 изменило его отношение к игрокам в туре, отметив, что для него этот турнир стал неожиданным опытом.

«Я действительно почувствовал себя частью Кубка Лэйвера, подружился со всеми игроками, смог тренироваться с ними, хотя, конечно, с кем-то сближаешься больше, чем с другими. Я очень хорошо сошёлся с де Минором и Серундоло, потому что они говорят по-испански, но меня сильно удивили американцы — Опелка и Фриц, они отличные ребята. Это был неожиданный опыт, я никогда раньше не общался с другими игроками таким образом, до такой степени, что мы в итоге стали друзьями», – приводит слова Фонсеки ESPN.