Вавринка впервые с 2007 года примет участие на турнире АТР-250 в Окленде

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка примет участие в турнире АТР-250 в Окленде (Новая Зеландия) впервые за 18 лет.

«Конечно, у нас в Окленде сыграет Винус Уильямс, а также Гаэль Монфис, который будет защищать свой титул. И теперь мы добавляем в этот список Стэна Вавринку. Это три по-настоящему великих игрока, которые считают, что 40 лет — это лишь юность старости», – приводит слова директора турнира Николаса Ламперина NZSportsWire.

Турнир в Окленде пройдёт с 12 по 17 января 2026 года. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Гаэль Монфис.

