«У Янника нет слабых мест». Алькарас — об особенностях матчей с Синнером

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему в матчах с итальянцем Янником Синнером ему приходится выкладываться на 100%.

«Мы с Янником в туре с юных лет, и мы прекрасно знаем игру друг друга. На корте нам почти нечего скрывать. У Янника, по сути, нет слабых мест. Он мощно играет в атаке, а его защита невероятно быстрая и стабильная.

Он абсолютно доминировал в сезоне-2025: выиграл два турнира «Большого шлема», Итоговый чемпионат ATP и до самого конца оставался в борьбе за первое место в мире.

Просто играть против него — недостаточно. Нужно сохранять высочайший уровень концентрации на протяжении всего матча, нельзя позволить себе ни секунды расслабления. Против такого игрока нужно выкладываться на 100% от первого до последнего розыгрыша, чтобы получить шанс на победу», – приводит слова Алькараса Tennis Gazette.