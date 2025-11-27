Елена Рыбакина показала фотографии с отдыха в Дубае

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографии из Дубая (ОАЭ), где проводит отпуск после сезона-2025.

«Фрагменты отпуска. Коллекционирую закаты и виды во время путешествия. Наслаждаюсь покоем и свободой момента», — подписала публикацию Рыбакина.

Фото: Из личного архива Рыбакиной

В сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два «пятисотника» — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она оказалась сильнее первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.