Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина показала фотографии с отдыха в Дубае

Елена Рыбакина показала фотографии с отдыха в Дубае
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографии из Дубая (ОАЭ), где проводит отпуск после сезона-2025.

«Фрагменты отпуска. Коллекционирую закаты и виды во время путешествия. Наслаждаюсь покоем и свободой момента», — подписала публикацию Рыбакина.

Фото: Из личного архива Рыбакиной

Фото: Из личного архива Рыбакиной

В сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два «пятисотника» — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она оказалась сильнее первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Лена успокоилась». Веснина — об успехе Рыбакиной в конце 2025-го и возвращении Вукова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android