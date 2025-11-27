«Дни Арне Слота сочтены!» Борис Беккер отреагировал на матч «Ливерпуль» — ПСВ
Поделиться
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (1:4), а также высказался о тренере мерсисайдцев Арне Слоте.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6' 1:1 Собослаи – 16' 1:2 Тиль – 56' 1:3 Дриош – 73' 1:4 Дриош – 90+1'
«Только что увидел счёт матча «Ливерпуля»… Думаю, дни Арне Слота сочтены, а я люблю этот клуб!» — написал Беккер на личной странице в социальных сетях.
На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив девять очков.
На прошлой неделе Борис Беккер сообщил, что стал отцом в 58 лет. У него родилась дочь.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
20:11
-
19:43
-
19:28
-
19:07
-
18:35
-
17:21
-
16:48
-
16:16
-
15:26
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:13
-
12:33
-
12:15
-
11:15
-
11:10
-
11:01
-
10:39
-
10:16
-
09:42
-
09:24
-
00:58
-
00:56
-
00:35
- 26 ноября 2025
-
23:59
-
23:48
-
22:42
-
22:23
-
21:47
-
21:19
-
20:39
-
19:58
-
19:53
-
19:27