«Дни Арне Слота сочтены!» Борис Беккер отреагировал на матч «Ливерпуль» — ПСВ

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (1:4), а также высказался о тренере мерсисайдцев Арне Слоте.

«Только что увидел счёт матча «Ливерпуля»… Думаю, дни Арне Слота сочтены, а я люблю этот клуб!» — написал Беккер на личной странице в социальных сетях.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив девять очков.

На прошлой неделе Борис Беккер сообщил, что стал отцом в 58 лет. У него родилась дочь.