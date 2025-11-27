Скидки
«Дни Арне Слота сочтены!» Борис Беккер отреагировал на матч «Ливерпуль» — ПСВ

Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (1:4), а также высказался о тренере мерсисайдцев Арне Слоте.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6'     1:1 Собослаи – 16'     1:2 Тиль – 56'     1:3 Дриош – 73'     1:4 Дриош – 90+1'    

«Только что увидел счёт матча «Ливерпуля»… Думаю, дни Арне Слота сочтены, а я люблю этот клуб!» — написал Беккер на личной странице в социальных сетях.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив девять очков.

На прошлой неделе Борис Беккер сообщил, что стал отцом в 58 лет. У него родилась дочь.

