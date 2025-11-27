Скидки
Чесноков: это был худший сезон для российского мужского тенниса

Чесноков: это был худший сезон для российского мужского тенниса
Заслуженный мастер спорта России и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков считает, что российские теннисисты неудачно провели сезон 2025 года.

«Для мужского тенниса это был худший сезон за последние шесть или семь лет. Я говорю о наших ребятах. В последние месяцы Медведев нашёл свою игру и уверенность. Если в начале сезона он делал какие-то эксперименты с ракеткой и струнами, то сейчас вернулся к привычной ракетке и струнам», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам сезона-2025 в топ-10 рейтинга ATP не осталось ни одного российского теннисиста. Первой ракеткой России на данный момент является Даниил Медведев, занимающий 13-е место в мировом рейтинге.

Завтра в 11:00 мск читайте на «Чемпионате» лонгрид об итогах теннисного сезона.

