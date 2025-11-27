Скидки
Главная Теннис Новости

«Ты лучшая!» Диана Шнайдер обратилась к Мирре Андреевой по итогам сезона-2025

«Ты лучшая!» Диана Шнайдер обратилась к Мирре Андреевой по итогам сезона-2025
Комментарии

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер опубликовала на личной странице в социальных сетях обращение к девятой ракетке мира соотечественнице Мирре Андреевой.

«Спасибо тебе, Мирра, за всю твою поддержку, за достижения и воспоминания, которые мы создали вместе. Ты лучшая! C нетерпением жду того, что будет дальше!» — написала Шнайдер.

В сезоне-2025 Диана Шнайдер и Мирра Андреева выиграли титулы на «пятисотнике» в Брисбене (Австралия) и «тысячнике» в Майами (США) в парном разряде. Они отобрались на Итоговый турнир WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где не смогли выйти из группы.

