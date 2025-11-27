Алькарас высказался о сравнении своего противостояния с Синнером с Федерером и Надалем

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё соперничество с итальянцем Янником Синнером и то, что его сравнивают с противостоянием швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Это сравнение — настоящая честь для меня как игрока. Думаю, очень важно, что поклонники тенниса испытывают такие же чувства, наблюдая за нашими матчами. Спортивное соперничество — мощный фактор, подогревающий интерес болельщиков, и меня тоже вдохновляло соперничество Рафы и Роджера в детстве.

Мы с Янником уже встречались на многих крупных турнирах и проводили напряжённые поединки. Мы встречались в нескольких финалах турниров «Большого шлема», и я верю, что мы делаем друг друга сильнее. Учитывая, что у нас обоих впереди ещё долгая карьера, я надеюсь, что мы сможем продолжить это замечательное соперничество, которое поможет нам расти вместе», — приводит слова Алькараса Tennis Korea.