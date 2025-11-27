«Каждое очко будто последнее». Синнер рассказал об основных сложностях в игре с Алькарасом

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил сильные стороны лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса.

«Прежде всего у него практически нет слабых мест. Он один из лучших игроков тура сейчас, возможно, даже лучший. Играть против него — всегда вызов, но и увлекательно. Каждая игра развивается по-своему, что делает её ещё более захватывающей.

Он невероятно быстр, поэтому пробить его на корте очень сложно. Он также невероятно силён психологически, играет каждое очко так, будто оно последнее. Именно это и является самым сложным испытанием, когда действуешь против него», — приводит слова Синнера Tennis Korea.