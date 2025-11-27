Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Каждое очко будто последнее». Синнер рассказал об основных сложностях в игре с Алькарасом

«Каждое очко будто последнее». Синнер рассказал об основных сложностях в игре с Алькарасом
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил сильные стороны лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса.

«Прежде всего у него практически нет слабых мест. Он один из лучших игроков тура сейчас, возможно, даже лучший. Играть против него — всегда вызов, но и увлекательно. Каждая игра развивается по-своему, что делает её ещё более захватывающей.

Он невероятно быстр, поэтому пробить его на корте очень сложно. Он также невероятно силён психологически, играет каждое очко так, будто оно последнее. Именно это и является самым сложным испытанием, когда действуешь против него», — приводит слова Синнера Tennis Korea.

Материалы по теме
Алькарас высказался о сравнении своего противостояния с Синнером с Федерером и Надалем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android