Беккер назвал «Арсенал» и «Баварию» лучшими командами в Европе
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер считает, что «Арсенал» и «Бавария» являются сильнейшими командами в Европе. В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов лондонцы одолели мюнхенцев со счётом 3:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22' 1:1 Карл – 32' 2:1 Мадуэке – 69' 3:1 Мартинелли – 77'
«Мне нравится футбол, в который играют обе команды! Как по мне, сейчас это две лучшие команды в Европе», — написал Беккер на личной странице в соцсетях.
На данный момент «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов, записав в свой актив 15 очков. Ближайших преследователей в лице «ПСЖ», «Баварии», «Интера» и «Реала» команда опережает на три очка.
