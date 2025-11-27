Скидки
Беккер назвал «Арсенал» и «Баварию» лучшими командами в Европе

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер считает, что «Арсенал» и «Бавария» являются сильнейшими командами в Европе. В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов лондонцы одолели мюнхенцев со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Тимбер – 22'     1:1 Карл – 32'     2:1 Мадуэке – 69'     3:1 Мартинелли – 77'    

«Мне нравится футбол, в который играют обе команды! Как по мне, сейчас это две лучшие команды в Европе», — написал Беккер на личной странице в соцсетях.

На данный момент «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов, записав в свой актив 15 очков. Ближайших преследователей в лице «ПСЖ», «Баварии», «Интера» и «Реала» команда опережает на три очка.

