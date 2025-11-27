«Рандом». Андрей Рублёв показал, как проводит межсезонье

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал на личной странице в социальных сетях подборку различных фотографий. Спортсмен отдыхает после сезона-2025 в компании друзей.

«Рандом», — подписал пост Рублёв.

В сезоне-2025 Андрей Рублёв стал победителем турнира АТР-500 в Дохе (Катар). Также россиянин играл в финале грунтового турнира в Гамбурге (Германия). На турнирах «Большого шлема» россиянин добирался до четвёртых кругов на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. В паре с Кареном Хачановым Рублёв доходил до финалов в Гонконге и Пекине (Китай).