Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс: любовь проявляется в делах. Если вас человек любит, он показывает это

Серена Уильямс: любовь проявляется в делах. Если вас человек любит, он показывает это
Аудио-версия:
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала пост с размышлениями об искренней любви.

«Любовь проявляется в делах. Если человек вас любит, он показывает это множеством способов. Небольшими поступками, крупными жестами, самыми обычными действиями — но он проявляет её. Он отвечает. Он рядом, когда вы нуждаетесь в нём», — написала Уильямс на личной странице в социальных сетях.

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.

За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.

Материалы по теме
Фото
Серена Уильямс показала, как играет в теннис с дочкой. Мария Шарапова поставила лайк
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android