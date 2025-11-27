Серена Уильямс: любовь проявляется в делах. Если вас человек любит, он показывает это

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала пост с размышлениями об искренней любви.

«Любовь проявляется в делах. Если человек вас любит, он показывает это множеством способов. Небольшими поступками, крупными жестами, самыми обычными действиями — но он проявляет её. Он отвечает. Он рядом, когда вы нуждаетесь в нём», — написала Уильямс на личной странице в социальных сетях.

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.

За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.