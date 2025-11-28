Скидки
Новак Джокович провёл тренировку на трассе Гран-при Катара Формулы-1

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович провёл тренировку для персонала команд Формулы-1 перед стартом Гран-при Катара Формулы-1.

Фото: f1.com

На тренировке Джоковича также присутствовал аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто.

Фото: f1.com

В сезоне-2025 38-летний Новак Джокович завоевал два титула категории ATP-250 – на турнирах в Афинах (Греция) и Женеве (Швейцария). Стоит отметить, что Новак выступил на всех четырёх турнирах «Большого шлема» и на каждом из них дошёл до полуфинальной стадии. Сезон он завершил на четвёртой строчке мирового рейтинга ATP.

