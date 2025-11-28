Скидки
Ольховский оценил выступление российских теннисистов в сезоне-2025

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский оценил выступление российских теннисистов в сезоне-2025.

«Мне кажется, после US Open стал восстанавливаться Медведев, потому что играл очень неплохо. Рублёв не может найти себя. Все надеялись, что сотрудничество с Сафиным приведёт к результатам в ближайшем будущем, но, может, эта работа скажется чуть позднее. Хачанов уверенно отыграл сезон. Да, где-то мог лучше, но Карен достаточно стабильно выступал на протяжении сезона. Может быть, концовка не такая, какой хотелось бы», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

