Янчук рассказал, в чём надо прибавить Мирре Андреевой

Янчук рассказал, в чём надо прибавить Мирре Андреевой
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, в чём нужно прибавить серебряному призёру Олимпиады в Париже в парном разряде, девятой ракетке мира российской теннисистке Мирре Андреевой в новом сезоне.

«Будем верить, что прибавит Мирра, потому что она ещё молодая. Надо прибавлять в скорости и атлетизме, потому что бьющие игроки на неё настраиваются активно. Тем не менее она справляется и находится в десятке рейтинга», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2025 Мирра Андреева стала чемпионкой двух турниров категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).

