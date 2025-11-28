Петрова: Медведев сменил тренера — сразу пошли результаты

Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова рассказала, чем для неё запомнился сезон-2025 для российского тенниса.

«Чем запомнится этот сезон? Мы же говорим о российском теннисе в первую очередь. Отмечу стремительный старт сезона Мирры Андреевой, когда ворвалась и стала пятой, показывая великолепные результаты. Я была очень рада, что наши юные теннисисты заявляют о себе на мировом уровне.

Удачно действовала в нынешнем сезона Вероника Кудерметова в паре. Выиграла турнир «Большого шлема» — радостно за неё. В мужском теннисе концовка сезона у ребят получилась оставляющей надежды на хороший следующий сезон. У Дани Медведева произошла смена в команде — сразу пошли результаты. Сотрудничество Рублёва с Маратом Сафиным пошло на пользу Андрею. Отметим, что впервые Александрова дошла до десятки рейтинга. Мы себя хорошо показываем», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.