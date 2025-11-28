Скидки
Селиваненко: Алькарас и Синнер феноменальны. Их финал «Ролан Гаррос» — уже классика

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко рассказал, чем для него запомнился сезон-2025 в мировом теннисе.

«Уходящий сезон прежде всего, на мой взгляд, определил на ближайшие годы основное противостояние между Янником и Карлосом, демонстрирующими теннис на феноменальных скоростях и обладающими способностью усиливать игру в решающие моменты. Их финал на «Ролан Гаррос» уже вошёл в историю и стал классикой. Кроме этого, было достаточно событий — очередные рекордные титулы Новака, ренессанс и драма Григора Димитрова, прорыв Вашеро», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

