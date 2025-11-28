В Бразилии появится теннисный центр Рафаэля Надаля

Академия 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля при поддержке Movistar откроет новый центр в Бразилии — первый теннисный центр Надаля в Южной Америке.

«Мы очень рады, что международное расширение академии достигает Южной Америки. В Бразилии огромное увлечение спортом, и я уверен, что проект будет успешным», — приводит слова Надаля официальный сайт академии.

Новый теннисный центр разместится в Порто Бело, в штате Санта-Катарина, и предложит спортивные объекты с 17 теннисными кортами (девять открытых, семь закрытых и один центральный). Кроме того, будет восемь падел-кортов, кафе, магазин спортивного инвентаря и эксклюзивный фитнес-зал для игроков и посетителей. Открытие нового центра запланировано на конец 2028 года. Теннисные программы будут предлагаться для игроков всех возрастов и уровней.