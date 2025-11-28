Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В Бразилии появится теннисный центр Рафаэля Надаля

В Бразилии появится теннисный центр Рафаэля Надаля
Аудио-версия:
Комментарии

Академия 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля при поддержке Movistar откроет новый центр в Бразилии — первый теннисный центр Надаля в Южной Америке.

«Мы очень рады, что международное расширение академии достигает Южной Америки. В Бразилии огромное увлечение спортом, и я уверен, что проект будет успешным», — приводит слова Надаля официальный сайт академии.

Новый теннисный центр разместится в Порто Бело, в штате Санта-Катарина, и предложит спортивные объекты с 17 теннисными кортами (девять открытых, семь закрытых и один центральный). Кроме того, будет восемь падел-кортов, кафе, магазин спортивного инвентаря и эксклюзивный фитнес-зал для игроков и посетителей. Открытие нового центра запланировано на конец 2028 года. Теннисные программы будут предлагаться для игроков всех возрастов и уровней.

Материалы по теме
Надаль: больше не ощущаю ежедневную ответственность за то, чтобы выкладываться на максимум
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android