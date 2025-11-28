Скидки
Чесноков: заметил неуверенность у Мирры. А Александрова выдала лучший сезон в карьере

Чесноков: заметил неуверенность у Мирры. А Александрова выдала лучший сезон в карьере
Комментарии

Заслуженный мастер спорта России, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался о результатах сезона-2025 россиянок Мирры Андреевой, Вероники Кудерметовой и Екатерины Александровой.

«Я заметил какую-то неуверенность у Мирры Андреевой. Для меня было сюрпризом её поражение от Буассон на «Ролан Гаррос». Мирра набиралась опыта и уверенности, но в концовке сезона всё растеряла. Что касается Кудерметовой, у неё очень хороший результат. Она выиграла и турнир «Большого шлема», и «Мастерс» — это большой успех. Девчонки сыграли ровно относительно прошлого сезона. Хотел бы отметить невероятный сезон Александровой. Это был её лучший сезон в карьере», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

