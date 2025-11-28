Ольховский: Синнер и Алькарас — это другой уровень тенниса

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский рассказал, что сезон-2025 ему запомнился противостоянием испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Чем запомнится этот сезон? Противостоянием Синнера с Алькарасом. Именно эти двое вызывали наибольший интерес. В этом сезоне была поставлена планка уровня тенниса, к которой нужно стремиться. При разговорах о противостоянии этих двоих мы переходим на другой уровень тенниса: быстрый, точный и стабильный. Из-за этого прошедший сезон стал ориентиром, куда должна быть направлена дальнейшая работа», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.