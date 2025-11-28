Скидки
Янчук: Медведев и Рублёв ушли на второй план. Это наше огорчение

Янчук: Медведев и Рублёв ушли на второй план. Это наше огорчение
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, что сезон-2025 в российском теннисе ему запомнился успешным выступлениями Вероники Кудерметовой, Мирры Андреевой, Карена Хачанова и Екатерины Александровой.

«Сезон запомнится тем, что Кудерметова успешно сыграла пару. Всё-таки продвинулась вперёд Мирра Андреева. Временами прилично выступал Хачанов. К сожалению, на второй план ушли Медведев и Рублёв — это наше огорчение. Александрова выступала ровно и на хорошем уровне. Год не обходится без хороших результатов у девочек», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2025 Вероника Кудерметова в паре с Элисе Мертенс стала чемпионкой Уимблдона и Итогового турнира WTA. Мирра Андреева выиграла «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллсе, Екатерина Александрова стала победительницей «пятисотника» в Линце. Андрей Рублёв выиграл соревнования ATP-500 в Дохе, а Даниил Медведев ATP-250 в Алма-Ате.

