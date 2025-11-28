Скидки
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас отреагировал на мем, где сидит за столом с Даниилом Медведевым

Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на изображение, опубликованное Tennis Channel на День благодарения, где игроки сидят за праздничным столом. Циципас оказался в компании Даниила Медведева, Новака Джоковича и Арины Соболенко.

«За каким столом в День благодарения вы сидите?» — предложила выбрать болельщикам пресс-служба Tennis Channel.

Фото: x.com/TennisChannel

«Прямая трансляция со стола B», — отреагировал Циципас.

Фото: Кадр из видео

В сезоне-2025 Стефанос Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В октябре грек сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.

