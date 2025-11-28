Ига Швёнтек назвала пять лучших песен для участия на турнире WTA-500 в Штутгарте
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек назвала пять лучших песен на турнир WTA-500 в Штутгарте (Германия). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
В список песен Иги Швёнтек попали:
- «Blue Jeans» — Лана Дель Рей.
- «Сruel Summer» — Тейлор Свифт.
- «Training Season» — Дуа Липа.
- «That Don't Impress Me Much» - Шанайя Твейн.
- «You've Got The Love» — Florence + the Machine.
Ига Швёнтек становилась чемпионкой соревнований в Штутгарте в 2022 и 2023 годах. В этом сезоне спортсменка дошла до 1/4 финала.
В сезоне-2025 Швёнтек завоевала титул на Уимблдоне, а также выиграла «тысячник» в Цинциннати и турнир WTA-500 в Сеуле.
