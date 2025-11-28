Скидки
Гауфф стала самой молодой теннисисткой XXI века, завершающей три сезона подряд в топ-3

Гауфф стала самой молодой теннисисткой XXI века, завершающей три сезона подряд в топ-3
21-летняя американская теннисиcтка Кори Гауфф, занимающая третью строчку в мировом рейтинге, стала самой молодой теннисисткой ХХI века, завершающей сезон в тройке лучших на протяжении трёх лет подряд. Об этом сообщает Tennis.com

На третьем месте спортсменка завершала сезоны в 2023 и 2024 годах, когда ей было 19 и 20 лет соответственно. В 2025 году Гауфф выиграла Открытый чемпионат Франции, турнир WTA-1000 в Ухане. Из титулов «Большого шлема» на счету спортсменки также есть победы в Открытом чемпионате США в одиночном разряде (2023) и «Ролан Гаррос» (2024) в парном разряде.

Гауфф стала восьмой теннисисткой текущего века, три года подряд входящей в тройку лучших по итогам сезона.

