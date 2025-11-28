Петрова оценила доминирование Соболенко, Алькараса и Синнера

Бывшая третья ракетка мира, призёр Олимпийских игр Надежда Петрова оценила доминирование лидера рейтинга WTA белорусской теннисистки Арины Соболенко, первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса и второго номера рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Какое-то время они будут доминировать. Алькарас с Синнером — интересное противостояние титанов. Вопрос в том, сможет ли к ним кто-то близко подобраться. В женском теннисе Арина в нынешнем сезоне себя очень хорошо показала. Однако в женском теннисе больше непредсказуемостей и сюрпризов, чем в мужском», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.